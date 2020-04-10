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ТЭК 10.04.2020 13:47

Сокращение нефтедобычи минимум на 10 млн б/с позволит устранить дисбаланс на рынке - глава турецкой «дочки» SOCAR

Суточное снижение добычи нефти не менее чем на 10 млн баррелей может устранить дисбаланс на рынке нефти и помочь стабилизировать цены, считает глава компании SOCAR Turkiye Enerji Заур Гахраманов.

«Если принять во внимание влияние COVID-19, в настоящее время сокращение производства нефти только на 10 млн б/с будет недостаточным. Некоторые эксперты прогнозируют, что спрос на нефть может сократиться до 30 млн б/с. Однако, сокращение суточной добычи нефти как минимум на 10 млн баррелей может устранить дисбаланс на рынке и помочь стабилизации цен», - заявил Гахраманов в интервью турецкому агентству «Анадолу».

По словам главы SOCAR Turkiye Enerji, «идеальным для США, Саудовской Аравии и России и прочих нефтедобывающих стран может считаться уровень цен в пределах $45-55 за баррель».

«Если цена достигнет такого уровня, то это может быть правильной ценой для всех стран, производящих нефть традиционным способом. Затраты же на добываемую в Америке сланцевую нефть составляют $30-35 за баррель. Им тоже пришлось оптимизировать расходы. По этой причине коридор в $45-55 за баррель будет идеальным для всех сторон», считает Гахраманов.

Цена июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures на закрытие в четверг составила $31,48 за баррель, упав на 4%.

Фьючерсы WTI на май на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевели на 9,3% - до $22,76 за баррель.

Видеоконференция стран OPEC+ 9 апреля принесла предварительные договоренности, которые должны привести к коллективному снижению добычи в мае-июне на 10 млн баррелей в сутки и завершению ценовой войны между Саудовской Аравией и Россией. Однако все эти договоренности будут действовать при согласии Мексики, которая пока не готова идти на большие сокращения.

ОПЕК+ также рассчитывает, что США, Канада уменьшат свою добычу еще на 5 млн баррелей в сутки.

Обсуждение финального соглашения продолжится в пятницу на встрече министров энергетики G20.

Н.Аббасова

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Тэги: НЕФТЕДОБЫЧА, СОКРАЩЕНИЕ, МНЕНИЕ


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