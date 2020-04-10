Пандемия коронавируса в Армении вышла из-под контроля - министр

Число скончавшихся после заражения коронавирусом COVID-19 в Армении увеличилось до 12 человек, сообщил в пятницу министр здравоохранения республики Арсен Торосян.
"Распространение коронавируса вышло из-под контроля. Если раньше 50 новых случаев регистрировали из одного очага, то сейчас 16, 20, 30 случаев регистрируются из 10 или 20 очагов", - сказал Торосян на заседании парламентской комиссии по вопросам здравоохранения.
На встрече с парламентариями министр сообщил, что число жертв коронавируса в Армении достигло 12 человек.
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении в пятницу достигло 937.
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