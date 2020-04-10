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Регион 10.04.2020 13:52

Пандемия коронавируса в Армении вышла из-под контроля - министр

Число скончавшихся после заражения коронавирусом COVID-19 в Армении увеличилось до 12 человек, сообщил в пятницу министр здравоохранения республики Арсен Торосян.

"Распространение коронавируса вышло из-под контроля. Если раньше 50 новых случаев регистрировали из одного очага, то сейчас 16, 20, 30 случаев регистрируются из 10 или 20 очагов", - сказал Торосян на заседании парламентской комиссии по вопросам здравоохранения.

На встрече с парламентариями министр сообщил, что число жертв коронавируса в Армении достигло 12 человек.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении в пятницу достигло 937.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРМЕНИЯ, КОРОНАВИРУС, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]