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СНГ 10.04.2020 14:04

В Белоруссии от коронавируса умерли 19 человек, общее число зараженных приблизилось к 2 тыс

В Белоруссии по состоянию на 10 апреля умерли 19 человек с коронавирусом, общее число инфицированных Covid-19 за все время достигло 1981 человек, свидетельствуют данные министерства здравоохранения республики.

"На 10 апреля в Беларуси 1793 человека находится на стационарном лечении с подтвержденной коронавирусной инфекцией (на 9 апреля было 1331 - ИФ)", - проинформировали в Минздраве.

"Умерли 19 с хроническими заболеваниями с выявленной коронавирусной инфекцией (на 9 апреля было 16 человек - ИФ)", - добавили в ведомстве.

При этом в министерстве заявили, что "увеличение числа заболевших COVID-19 поступательное и контролируемое". "Большинство случаев - это выявленные контакты 1 и 2 уровней. Как правило, заболевание протекает в легкой или средней форме", - уточнили в ведомстве.

По данным Минздрава, 72 пациента нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких, им проведены медицинские консилиумы с участием ведущих инфекционистов и анестезиологов-реаниматологов.

После прохождения лечения к пятнице выздоровели 169 человек (139 человек на 9 апреля).

Таким образом, общее количество людей, заболевших COVID-19 в Белоруссии по состоянию на 10 апреля составляет 1981 человек (рост на 495 по сравнению с 9 апреля).

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]