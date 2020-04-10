В Белоруссии от коронавируса умерли 19 человек, общее число зараженных приблизилось к 2 тыс

В Белоруссии по состоянию на 10 апреля умерли 19 человек с коронавирусом, общее число инфицированных Covid-19 за все время достигло 1981 человек, свидетельствуют данные министерства здравоохранения республики.
"На 10 апреля в Беларуси 1793 человека находится на стационарном лечении с подтвержденной коронавирусной инфекцией (на 9 апреля было 1331 - ИФ)", - проинформировали в Минздраве.
"Умерли 19 с хроническими заболеваниями с выявленной коронавирусной инфекцией (на 9 апреля было 16 человек - ИФ)", - добавили в ведомстве.
При этом в министерстве заявили, что "увеличение числа заболевших COVID-19 поступательное и контролируемое". "Большинство случаев - это выявленные контакты 1 и 2 уровней. Как правило, заболевание протекает в легкой или средней форме", - уточнили в ведомстве.
По данным Минздрава, 72 пациента нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких, им проведены медицинские консилиумы с участием ведущих инфекционистов и анестезиологов-реаниматологов.
После прохождения лечения к пятнице выздоровели 169 человек (139 человек на 9 апреля).
Таким образом, общее количество людей, заболевших COVID-19 в Белоруссии по состоянию на 10 апреля составляет 1981 человек (рост на 495 по сравнению с 9 апреля).
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