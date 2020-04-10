Президент Казахстана поручил выводить МСБ в Нур-Султане и Алматы из застоя

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству страны и местным властям постепенно восстанавливать работу малого и среднего бизнеса (МСБ) в Нур-Султане и Алматы, с 19 марта закрытых на карантин по коронавирусу.

"Правительству в тесной координации с акимами (мэрами - ИФ) предстоит провести адресную, точечную работу по выводу малого и среднего бизнеса из застоя в зону постепенного оживления, прежде всего, в двух крупнейших городах страны. Да, жизнь нужно оживлять. Но перед нами двуединая задача - соблюсти карантин во имя здоровья наших граждан, а также точечно и адресно выводить предприятия на режим работы", - приводятся слова Токаева в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте главы государства.

Он отметил, что мэры городов должны подготовить списки предприятий, которые могут обеспечить жесткий санитарно-эпидемиологический режим, социальное дистанцирование на рабочих местах.

В свою очередь антикризисные штабы регионов должны обеспечить проверку таких рабочих мест.

"Штабы будут определять режим работы предприятий, порядок доставки работников на рабочие места и другие организационно-технические вопросы. На основании этого Государственная комиссия сможет принимать решения о возобновлении деятельности соответствующих предприятий", - отметил Токаев.