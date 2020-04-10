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СНГ 10.04.2020 17:15

Президент Казахстана поручил выводить МСБ в Нур-Султане и Алматы из застоя

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству страны и местным властям постепенно восстанавливать работу малого и среднего бизнеса (МСБ) в Нур-Султане и Алматы, с 19 марта закрытых на карантин по коронавирусу.

"Правительству в тесной координации с акимами (мэрами - ИФ) предстоит провести адресную, точечную работу по выводу малого и среднего бизнеса из застоя в зону постепенного оживления, прежде всего, в двух крупнейших городах страны. Да, жизнь нужно оживлять. Но перед нами двуединая задача - соблюсти карантин во имя здоровья наших граждан, а также точечно и адресно выводить предприятия на режим работы", - приводятся слова Токаева в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте главы государства.

Он отметил, что мэры городов должны подготовить списки предприятий, которые могут обеспечить жесткий санитарно-эпидемиологический режим, социальное дистанцирование на рабочих местах.

В свою очередь антикризисные штабы регионов должны обеспечить проверку таких рабочих мест.

"Штабы будут определять режим работы предприятий, порядок доставки работников на рабочие места и другие организационно-технические вопросы. На основании этого Государственная комиссия сможет принимать решения о возобновлении деятельности соответствующих предприятий", - отметил Токаев.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КАЗАХСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, КАРАНТИН, БИЗНЕС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]