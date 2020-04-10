Азербайджан в мае проведет маркетинговые исследования туристического рынка после ослабления пандемии коронавируса

Азербайджан планирует в мае провести маркетинговые исследования для изучения изменений предпочтений туристов после окончания пандемии коронавируса COVID-19, заявил гендиректор Бюро по туризму Азербайджана (БТА) Флориан Зенгстшмид.
По его словам, предпочтения туристов могут кардинально поменяться после пандемии.
«На первый план выйдут требования безопасности и гигиены, что приведет к глобальному пересмотру организации транспортировки и обслуживания в средствах размещения, и эти процессы еще предстоит осмыслить», - отметил Зенгстшмид российским журналистам во время онлайн-встречи.
Глава БТА, слова которого приводит портал profi.travel, считает, что вначале Азербайджану придется восстановить рынок туризма после окончания пандемии, процесс которого будет состоять из 4 этапов.
Решением правительства Азербайджана на первом этапе восстановления рынка стало оказание материальной поддержки. «На поддержку экономики правительством Азербайджана выделено около 500 млн евро в виде кредитов и фингарантий, что позволило продолжить реализацию целого ряда крупных проектов туристской инфраструктуры, в том числе визит-центр в Шеки», - подчеркнул Зенгстшмид.
Вторым этапом, по словам главы Бюро, будет постепенное открытие внутреннего туристического рынка после ослабления эпидемиологической ситуации в стране. «Это позволит наладить приток денег в туротрасль. В настоящий момент БТА занимается разработкой маркетинговой стратегии для внутреннего рынка», - отметил Зенгстшмид.
Третьим этапом восстановления, считает гендиректор, станет постепенное восстановление ближних рынков, в частности, для России в этом плане отводится основная роль. «Российскому направлению уделяется ключевая роль в восстановлении туротрасли Азербайджана, так как Россия остается важным рынком въездного туризма для нас. В связи с этим, в настоящий момент Азербайджан также готовит ряд онлайн мероприятий для российских туроператоров и турагентов”, - подчеркнул Зенгстшмид.
Помимо этого, Бюро намерено завершить создание своего информационного представительства в России.
В рамках финального четвертого этапа, который как сам Зенгстшмид отметил как «новая нормальность», предполагается открытие большинства границ и восстановление авиасообщения, но при этом он признался, что когда это произойдет и как при этом будет выглядеть туризм и потребности туристов, является очень затруднительным вопросом.
«Однако, Чехия и Австрия уже заявили, что в середине мая ситуация станет более благоприятной. Я с этими прогнозами согласен, однако вряд ли стоит ожидать что все связи между странами будут восстановлены. И еще один сложный вопрос для нас — понять как и в каком порядке мы будет открывать свою инфраструктуру», - отметил он.
Согласно данным Госкомстата, турпоток в Азербайджан в 2019 году составил 3 млн 170,4 тыс. человек, что на 11,3% больше показателя 2018 года. При этом число граждан Азербайджана, выехавших за рубеж, за отчетный период увеличилось на 13,4% - до 5 млн 567,7 тыс. человек.
Х.Насирзаде
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