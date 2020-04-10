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СНГ 10.04.2020 14:08

В Испании за сутки скончались 605 человек с коронавирусом - Минздрав

В Испании за последние сутки скончались 605 человек, у которых был диагностирован коронавирус COVID-19, сообщило в пятницу министерство здравоохранения Испании.

Сообщается, что это самый низкий прирост летальных исходов в стране за последние 17 дней.

Кроме того, в стране диагностировали 4575 новых случаев заражения COVID-19.

Таким образом, всего в Испании с начала эпидемии выявлено 157 тыс. 22 случаев заражения коронавирусом, а общее количество летальных исходов достигло 15 тыс. 843. Между тем 55 тыс. 668 выздоровевших пациентов выписаны из больниц.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИСПАНИЯ, КОРОНАВИРУС, ЖЕРТВЫ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]