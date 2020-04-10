Президент Казахстана заявил о необходимости медицинской реформы в стране

Казахстану нужна радикальная реформа здравоохранения и науки, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев на заседании государственной комиссии по чрезвычайному положению в пятницу.

"Нам предстоит осуществить радикальную реформу здравоохранения, образования и науки. Кризис, как я уже говорил, тем и хорош, что обнажает все недостатки, несет в себе огромные возможности. Мы должны воспользоваться ими", - сказал Токаев.

Текст выступления опубликован на сайте главы государства.

"Работу по разработке реформ надо начать уже сейчас", - отметил он.

В Казахстане с 16 марта действует режим чрезвычайного положения, введенный указом главы государства из-за распространения коронавируса COVID-19. По последним данным, число подтвержденных заражений превысило 800, скончались девять человек.