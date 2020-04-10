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СНГ 10.04.2020 18:34

Президент Казахстана заявил о необходимости медицинской реформы в стране

Казахстану нужна радикальная реформа здравоохранения и науки, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев на заседании государственной комиссии по чрезвычайному положению в пятницу.

"Нам предстоит осуществить радикальную реформу здравоохранения, образования и науки. Кризис, как я уже говорил, тем и хорош, что обнажает все недостатки, несет в себе огромные возможности. Мы должны воспользоваться ими", - сказал Токаев.

Текст выступления опубликован на сайте главы государства.

"Работу по разработке реформ надо начать уже сейчас", - отметил он.

В Казахстане с 16 марта действует режим чрезвычайного положения, введенный указом главы государства из-за распространения коронавируса COVID-19. По последним данным, число подтвержденных заражений превысило 800, скончались девять человек.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ТОКАЕВ, МЕДИЦИНА, РЕФОРМА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]