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Регион 10.04.2020 14:14

Президент Киргизии предложил Тюркскому совету ввести льготы для гуманитарных грузов

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков предложил лидерам стран Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ, "Тюркский совет") в условиях угрозы коронавируса ввести льготы на доставку гуманитарных грузов, включая продовольствие и медикаменты.

"Ограничения на границах создают сложности для своевременного выполнения государством своих социальных обязательств. По прогнозам, из-за последствий пандемии доходная часть нашего бюджета может уменьшиться на 20%. В этой связи, предлагаю уменьшить барьеры на границах для поставок гуманитарных грузов, обеспечения населения повседневными товарами, лекарствами и медицинским оборудованием", - сказал Жээнбеков на видеоконференции лидеров "Тюркского совета" в пятницу.

Глава государства отметил, что закрытие границ негативно отразилось на обеспечении населения и медиков защитными средствами в условиях пандемии коронавируса COVID-19, сообщает пресс-служба киргизского президента.

"Необходимо обменяться списками товаров продовольственной безопасности, на основе которых нужно разработать единый реестр товаров "Тюркского совета". Нужно утвердить алгоритм оперативного обмена информацией о переходе грузового транспорта через границы и о возникающих проблемах", - сказал Жээнбеков.

"Сегодня мы сталкиваемся со множеством проблем в социальной, торгово-экономической и миграционной сферах. Нам необходимы совместные действия для предотвращения дальнейшего распространения болезни на территории наших стран", - подчеркнул президент Киргизии.

"Тюркский совет" создан в 2009 году. Членами ССТГ в настоящее время являются Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Узбекистан и Турция, наблюдателем - Венгрия.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, ТЮРКИ/СОВЕТ, ГУМПОМОЩЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]