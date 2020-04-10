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СНГ 10.04.2020 16:02

ЕЭК предлагает странам ЕАЭС принять пакет антикризисных мер в условиях пандемии

Председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаил Мясникович предложил странам Евразийского экономического союза принять пакет срочных и системных мер, направленных на обеспечение экономической стабильности в условиях пандемии коронавируса.

"ЕЭК и правительства стран-членов наработали комплекс совместных антикризисных мер, которые положены в основу вынесенного на ваше рассмотрение проекта распоряжения о принимаемых в рамках ЕАЭС мер, направленных на обеспечение экономической стабильности в условиях развития пандемии коронавируса", - сказал Мясникович на заседании Евразийского межправсовета в пятницу. Заседание проходит в режиме видеоконференции.

По словам главы коллегии ЕЭК, меры сгруппированы в два раздела. Первый - пакет срочных мер стабилизационного характера. "Он предусматривает организацию взаимодействия соответствующих полномочных органов Союза при проведении санитарно-эпидемиологических мероприятий по предупреждению и минимизации последствий пандемии, в том числе путем проведения консультаций по вопросам функционирования продовольственного рынка, поставок товаров первой необходимости", - отметил Мясникович.

По его словам, в том числе предусмотрено создание зеленого коридора для импорта критически важных товаров, временное снижение или обнуление ввозных пошлин на товары и материалы для отдельных отраслей экономики, обеспечение бесперебойной работы транспорта и грузовых перевозок.

"Второй раздел - это меры системного характера, которые направлены на создание условий восстановления и обеспечения дальнейшего экономического развития. Он предусматривает обеспечение макроэкономической стабильности, устойчивости функционирования финансовых рынков и платежных систем, поддержку реального сектора, более активное участие наших региональных финансовых институтов таких как ЕФСР (Евразийского фонда стабилизации и развития - ИФ) и ЕАБР в процессе поддержки наших экономик", - добавил глава коллегии ЕЭК.

Кроме того, Мясникович заявил, что санитарно-эпидемиологическая ситуация в мире остается напряженной и в этих условиях важно координировать национальные антикризисные решения и принимать совместные меры.

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Тэги: ЕАЭС, ПАНДЕМИЯ, МЕРЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]