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ТЭК 10.04.2020 14:27

SOCAR и BP отложили на конец 2021г ОИР по строительству нефтехимического комплекса в Турции – глава SOCAR Turkiye Enerji

Компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) и британская BP отложили на конец 2021 года принятие окончательного инвестиционного решения (ОИР) по проекту строительства нового нефтехимического комплекса "Меркурий" в Измире, в районе Алиага, заявил глава SOCAR Turkiye Enerji (турецкая «дочка» SOCAR) Заур Гахраманов.

«Произошли определенные задержки в календаре наших инвестиционных вложений в Турцию. Ценовой коридор на нефть в $20-30 за баррель сильно повлиял и на нас, и на наших партнеров. В этой связи, принятие ОИР по проекту «Меркурий», запланированное на конец 2020 года, отложено теперь на IV-ый квартал следующего года», - сказал Гахраманов в интервью турецкому агентству «Анадолу».

Ранее сообщалось, что строительство комплекса также планировалось начать в течение текущего года с тем, чтобы ввести предприятие в эксплуатацию в 2023-2025гг.

Новый комплекс будет построен рядом с нефтехимическим комплексом Petkim и НПЗ «STAR». Стоимость проекта оценивается в $1,8 млрд. Доля сторон в проект – паритетное (50/50).

Как ожидается, строительство нового нефтехимического комплекса позволит Турции ежегодно покрывать дефицит текущего счета на $6 млрд.

SOCAR и BP 20 декабря 2018 года подписали договорные принципы по оценке планов создания СП для строительства в Турции нефтехимического комплекса мирового масштаба и управления им.

Проект предусматривает строительство в районе Алиага, предприятия по производству 1,25 млн тонн в год очищенной терефталевой кислоты (PTA), 840 тыс. тонн параксилола (PX) и 340 тыс. тонн бензола.

PTA является основным сырьем в производстве полиэстера, из которого получают контейнеры для напитков и еды, упаковочные материалы, фото и кинопленку и прочую потребительские товары и продукция промышленного значения.

В настоящее время SOCAR Turkiye Enerji (турецкая «дочка» SOCAR) является владельцем контрольного пакета акций (51%) нефтехимического комплекса Турции Petkim Petrokimya Holding. Компания в Турции также построила нефтеперерабатывающий завод «STAR», контейнерный терминал, электростанцию, и занимается также поставками газа на внутренний рынок. Суммарные инвестиции в Petkim с 2008 года составили $1 млрд.

Н.Аббасова

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Тэги: ТУРЦИЯ, КОМПЛЕКС, ПЛАНЫ


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