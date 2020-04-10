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СНГ 10.04.2020 16:20

Путин: у нас еще предстоят контакты с Трампом по актуальным международным проблемам

Россия и США сотрудничают не только в космосе, но и в решении актуальных международных проблем, таких как ситуация на рынках и борьба с коронавирусом; контакты с американским лидером Дональдом Трампом по этому поводу продолжатся, сказал президент РФ Владимир Путин.

"Мы рады, что наши специалисты успешно работают по программе МКС с коллегами из США - одной из ведущих космических держав. Это - наглядный пример эффективного партнерства наших стран в интересах всего человечества. Так же, как мы сейчас пытаемся взаимодействовать в решении актуальных проблем, имею в виду борьбу с пандемией, ситуацию на мировых рынках", -сказал он во время сеанса связи с новым и завершающим свою работу экипажами МКС.

"Вчера только с президентом США обсуждали эти проблемы, еще предстоят у нас разговоры на эту тему", - продолжил Путин.

По его словам, "сотрудничество развивается, слава богу, не только в космосе, но и в других областях".

Путин заметил, что "освоение космоса всегда было и остается символом прогресса и развития, а космическая деятельность год от года открывает новые перспективы в экономике, науке, социальной сфере".

Глава российского государства пожелал новому экипажу станции выполнить все поставленные перед ним задачи, а тем, кто завершает вахту - благополучно вернуться на Землю.

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Тэги: РОССИЯ, США, ЛИДЕРЫ, КОНТАКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]