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Дальнее зарубежье 10.04.2020 16:42

Число зараженных коронавирусом в Германии растет

Число заражений коронавирусом в Германии за сутки выросло на 5 тысяч 323 человека и составило 113 тысяч 525 человек, сообщает в пятницу институт Роберта Коха.

Согласно этим данным, 2 тысячи 373 человек, зараженных коронавирусом, скончались.

Во вторник глава института Лотар Вилер заявил, что ученые фиксируют некоторый спад кривой заражения коронавирусом в ФРГ, но говорить о тенденции пока рано.

Накануне канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что данные статистики в ФРГ по числу зараженных дают "очень осторожную надежду на то, что рост несколько смягчается и число инфицированных в настоящее время несколько снижается".

Ограничительные меры в связи с пандемией вируса в Германии пока не отменяют.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГЕРМАНИЯ, КОРОНАВИРУС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]