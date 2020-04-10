Число зараженных коронавирусом в Германии растет

Число заражений коронавирусом в Германии за сутки выросло на 5 тысяч 323 человека и составило 113 тысяч 525 человек, сообщает в пятницу институт Роберта Коха.
Согласно этим данным, 2 тысячи 373 человек, зараженных коронавирусом, скончались.
Во вторник глава института Лотар Вилер заявил, что ученые фиксируют некоторый спад кривой заражения коронавирусом в ФРГ, но говорить о тенденции пока рано.
Накануне канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что данные статистики в ФРГ по числу зараженных дают "очень осторожную надежду на то, что рост несколько смягчается и число инфицированных в настоящее время несколько снижается".
Ограничительные меры в связи с пандемией вируса в Германии пока не отменяют.
Азербайджан в 2019г включил около 240 иностранных граждан в «черный список» по Карабаху
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 24 раза - Минобороны
Баку инициировал 10 апреля видео-конференцию лидеров Тюрского Совета, посвященную борьбе с коронавирусом
США на сто дней приостанавливают организацию морских круизов
США возьмут на себя 250 тыс. б/с обязательств Мексики по сокращения нефтедобычи в рамках сделки ОПЕК+
НПЗ «STAR» , контролируемый SOCAR, может снизить мощности производства из-за COVID-19
В Фонде по поддержке борьбы с коронавирусом собрано свыше $65 млн - президент Азербайджана
В Азербайджане будут построены 10 модульных больниц для лечения от коронавируса – президент Алиев
Омбудсмены Азербайджана и РФ обсудили вопросы обмена опытом в правозащитной деятельности
Президент Алиев распорядился выделить свыше 1 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Самухского района
В Нахчыване коронавирусом заразились 18 человек, один вылечился
Президент Алиев распорядился выделить около 1 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Физулинского района
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
Стань абонентом "Nar" не выходя из дома!
Онлайн продажа и доставка номеров по всей стране: очередной призыв «оставайся дома» от Bakcell
PROKON подписал контракт в рамках проекта капитального ремонта ЛукОйл Нижегороднефтеоргсинтез
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог