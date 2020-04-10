Азербайджан в 2019г включил около 240 иностранных граждан в «черный список» по Карабаху

МИД Азербайджана в 2019 году включил имена 238 иностранных граждан в "черный список" лиц, незаконно посетивших оккупированные Арменией азербайджанские территории.
«В 2019 году Азербайджан включил имена 238 иностранных граждан в "черный список" лиц, незаконно посетивших оккупированные Арменией азербайджанские территории (Нагорный Карабах и 7 прилегающих к нему районов – ИФ). Эти лица, несмотря, на официальное предупреждение, посетили оккупированные территории Азербайджана без разрешения официального Баку», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.
При этом в 2014-2019гг из этого списка были исключены 54 человека, которые извинились перед Азербайджаном за посещение этих территорий.
А.Азизов
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