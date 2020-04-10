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Карабахский конфликт 10.04.2020 15:23

Азербайджан в 2019г включил около 240 иностранных граждан в «черный список» по Карабаху

МИД Азербайджана в 2019 году включил имена 238 иностранных граждан в "черный список" лиц, незаконно посетивших оккупированные Арменией азербайджанские территории.

«В 2019 году Азербайджан включил имена 238 иностранных граждан в "черный список" лиц, незаконно посетивших оккупированные Арменией азербайджанские территории (Нагорный Карабах и 7 прилегающих к нему районов – ИФ). Эти лица, несмотря, на официальное предупреждение, посетили оккупированные территории Азербайджана без разрешения официального Баку», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.

При этом в 2014-2019гг из этого списка были исключены 54 человека, которые извинились перед Азербайджаном за посещение этих территорий.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: КАРАБАХ, СПИСОК, ЧЕРНЫЙ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]