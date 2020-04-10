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СНГ 10.04.2020 17:28

Таджикистан закрыл границы страны для иностранцев из-за угрозы коронавируса - МИД

Таджикистан временно ограничивает въезд и выезд иностранных граждан и лиц без гражданства через пункты пропуска на государственной границе, сообщает в пятницу внешнеполитическое ведомство республики.

"В целях реализации чрезвычайных мер по недопущению проникновения и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 введены временные ограничения на въезд и выезд всех граждан иностранных государств и лиц без гражданства через все пункты пропуска на государственной границе республики", - говорится в сообщении МИД Таджикистана.

"Данные ограничения не применяются в отношении дипломатов иностранных государств и представителей международных организаций и финансовых институтов, а также членов их семей, аккредитованных в РТ. В случае въезда указанной категории лиц на территорию республики предусмотрена процедура обязательной 14-дневной самоизоляции в местах их постоянного проживания под наблюдением сотрудников Министерства здравоохранения и социальной защиты населения Таджикистана", - говорится в документе.

Временные ограничения также не применяются в отношении водителей, осуществляющих международные грузоперевозки (согласно временному порядку), экипажей воздушных судов и бригад международного железнодорожного сообщения, говорится в сообщении.

"В случае возникновения необходимости выезда из Таджикистана граждан иностранных государств, не входящих в перечисленные категории, Республиканский штаб по предотвращению проникновения и распространения COVID-19 готов рассмотреть официальные обращения государств их принадлежности, в том числе по организации чартерных авиарейсов", - сообщает МИД Таджикистана.

По сведениям Минздрава Таджикистана, по состоянию на 9 апреля в республике не зарегистрировано случаев заражения коронавирсусной инфекцией. С 1 февраля по 8 апреля на карантин по профилактике коронавируса в стране были помещены 7257 граждан, прибывших из-за рубежа. Из этого числа 5243 выписаны, в настоящее время в лечебных учреждениях страны на карантине остаются 2014 человек.

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Тэги: ТАДЖИКИСТАН, МИД, КОРОНАВИРУС, ГРАНИЦА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]