Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8595 RUR   0.0229 GBR   2.1189 TRY   0.2543

Цена на нефть

09.04   $/bbl WTI 22.76 -2.33 Brent 31.48 -1.36

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 10.04.2020 22:04

Глава Минздрава Австрии высоко оценивает результаты борьбы с коронавирусом

Борьба с распространением коронавируса в Австрии ведется успешно, считает министр здравоохранения страны Рудольф Аншобер.

"Первая большая цель, первый большой этап пройден", - заявил Аншобер, которого цитирует австрийский телеканал ORF.

По его словам, "драматичные" темпы роста заражения удалось существенно снизить.

"Это настоящий успех, население отреагировало сенсационно", - подчеркнул он.

Власти Австрии с 14 апреля планируют открыть первые магазины площадью до 400 квадратных метров с соблюдением мер безопасности, покупатели должны будут соблюдать дистанцию и носить маски. C 1 мая предполагается открыть остальные магазины и салоны красоты.

По данным министерства здравоохранения и социального развития Австрии на 10 апреля, 13 тыс. 271 человек в стране заразился коронавирусом, 319 умерли, выздоровели 6 тыс. 64 человека.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АВСТРИЯ, КОРОНАВИРУС, БОРЬБА, МНЕНИЕ


Похожие новости


Число зараженных коронавирусом в Германии превысило 840 человек, в Австрии - 100 Организаторы встречи ОПЕК+ в Вене предпринимают меры от заражения коронавирусом

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]