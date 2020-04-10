Глава Минздрава Австрии высоко оценивает результаты борьбы с коронавирусом

Борьба с распространением коронавируса в Австрии ведется успешно, считает министр здравоохранения страны Рудольф Аншобер.

"Первая большая цель, первый большой этап пройден", - заявил Аншобер, которого цитирует австрийский телеканал ORF.

По его словам, "драматичные" темпы роста заражения удалось существенно снизить.

"Это настоящий успех, население отреагировало сенсационно", - подчеркнул он.

Власти Австрии с 14 апреля планируют открыть первые магазины площадью до 400 квадратных метров с соблюдением мер безопасности, покупатели должны будут соблюдать дистанцию и носить маски. C 1 мая предполагается открыть остальные магазины и салоны красоты.

По данным министерства здравоохранения и социального развития Австрии на 10 апреля, 13 тыс. 271 человек в стране заразился коронавирусом, 319 умерли, выздоровели 6 тыс. 64 человека.