Россия должна сохранить лидерство в сфере пилотируемых полетов в космос и на мировом рынке пусковых услуг - Путин

Президент РФ Владимир Путин назвал развитие пилотируемой космонавтики приоритетом российской космической отрасли, а также поставил задачу закрепить позиции РФ на мировом рынке пусковых услуг.

"Среди безусловных приоритетов развитие программы пилотируемых полетов. Традиционно это сильная сторона российской космонавтики, и нужно сохранить здесь лидерство", - сказал Путин на совещании по развитию ракетно-космической отрасли, которое прошло в режиме видеоконференции.

Он напомнил, что речь идет о создании пилотируемого транспортного корабля нового поколения, летные испытания которого планируются на космодроме Восточный в 2023 году.

Путин подчеркнул также, что Россия должна укреплять свои позиции на мировом рынке пусковых услуг. "Крайне важно, чтобы наши средства выведения оставались конкурентоспособными и востребованными", - заметил он.

Как заявил президент РФ, "в установленные сроки на космодроме Восточный должна быть создана инфраструктура под ракетные комплексы тяжелого и сверхтяжелого класса, начало их летных испытаний намечено соответственно на 2023 и 2028 годы".

Он попросил проинформировать, какие меры предпринимает Роскосмос, чтобы эти проекты были реализованы по графику, в срок.