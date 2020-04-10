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Дальнее зарубежье 10.04.2020 15:48

Полсотни моряков авианосца "Шарль де Голль" заразились коронавирусом

Министерство вооруженных сил Франции объявило в пятницу, что тесты, осуществленные на борту французского авианосца "Шарль де Голль", подтвердили 50 заражений коронавирусом.

В коммюнике уточняется, что три моряка были эвакуированы "с превентивной целью" самолетом в Тулон.

Французские власти еще в минувшую среду сообщили, что авианосец возвращается в срочном порядке из похода на тулонскую военно-морскую базу из-за проявления у примерно сорока моряков симптомов, характерных для COVID-19.

"Ввиду объявления о подозрениях на заражение среди членов экипажа "Шарль де Голль" медицинская команда службы здравоохранения вооруженных сил была направлена на борт", - отмечается в коммюнике министерства вооруженных сил.

В нем говорится, что 66 тестов показали 50 случаев заражения COVID-19. При этом министерство заверяет, что "не констатировано никакого осложнения состояния моряков на борту".

По данным парижской Le Figaro, сейчас на борту авианосца находятся 1760 человек, из которых 1200 - моряки, 560 - члены штаба и военнослужащие авиационной группы.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, АВИАНОСЕЦ, ЭКИПАЖ, КОРОНАВИРУС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]