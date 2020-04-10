Министерство вооруженных сил Франции объявило в пятницу, что тесты, осуществленные на борту французского авианосца "Шарль де Голль", подтвердили 50 заражений коронавирусом.
В коммюнике уточняется, что три моряка были эвакуированы "с превентивной целью" самолетом в Тулон.
Французские власти еще в минувшую среду сообщили, что авианосец возвращается в срочном порядке из похода на тулонскую военно-морскую базу из-за проявления у примерно сорока моряков симптомов, характерных для COVID-19.
"Ввиду объявления о подозрениях на заражение среди членов экипажа "Шарль де Голль" медицинская команда службы здравоохранения вооруженных сил была направлена на борт", - отмечается в коммюнике министерства вооруженных сил.
В нем говорится, что 66 тестов показали 50 случаев заражения COVID-19. При этом министерство заверяет, что "не констатировано никакого осложнения состояния моряков на борту".
По данным парижской Le Figaro, сейчас на борту авианосца находятся 1760 человек, из которых 1200 - моряки, 560 - члены штаба и военнослужащие авиационной группы.
Азербайджан в 2019г включил около 240 иностранных граждан в «черный список» по Карабаху
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 24 раза - Минобороны
Баку инициировал 10 апреля видео-конференцию лидеров Тюрского Совета, посвященную борьбе с коронавирусом
США на сто дней приостанавливают организацию морских круизов
США возьмут на себя 250 тыс. б/с обязательств Мексики по сокращения нефтедобычи в рамках сделки ОПЕК+
НПЗ «STAR» , контролируемый SOCAR, может снизить мощности производства из-за COVID-19
В Фонде по поддержке борьбы с коронавирусом собрано свыше $65 млн - президент Азербайджана
В Азербайджане будут построены 10 модульных больниц для лечения от коронавируса – президент Алиев
Омбудсмены Азербайджана и РФ обсудили вопросы обмена опытом в правозащитной деятельности
Президент Алиев распорядился выделить свыше 1 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Самухского района
В Нахчыване коронавирусом заразились 18 человек, один вылечился
Президент Алиев распорядился выделить около 1 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Физулинского района
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
Стань абонентом "Nar" не выходя из дома!
Онлайн продажа и доставка номеров по всей стране: очередной призыв «оставайся дома» от Bakcell
PROKON подписал контракт в рамках проекта капитального ремонта ЛукОйл Нижегороднефтеоргсинтез
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог