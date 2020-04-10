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Дальнее зарубежье 10.04.2020 19:04

Amnesty International призывает Афганистан выпустить женщин из тюрем из-за угрозы коронавируса

Международная правозащитная организация Amnesty International призвала власти Афганистана из-за угрозы коронавируса COVID-19 освободить заключенных из тюрем, в первую очередь женщин.

"Афганистан должен предпринять немедленные шаги по выполнению указа президента об освобождении заключенных, чтобы контролировать распространение COVID-19. Приоритетное внимание должно быть уделено находящимся в заключении женщинам", - говорится в заявлении, опубликованном в пятницу на сайте организации.

"Прошло десять дней с того момента, как президент Афганистана распорядился освободить заключенных, и ничего не произошло. Каждый день риск для них возрастает. Особому риску подвергаются женщины-заключенные, многие из которых имеют детей", - заявили правозащитники.

По данным Минздрава Афганистана на 10 апреля, число подтвержденных заражений коронавирусом достигло 521, очаги COVID-19 зафиксированы в 27 из 34 провинций страны, скончались 15 человек с коронавирусной инфекцией.

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Тэги: АФГАНИСТАН, КОРОНАВИРУС, ТЮРЬМЫ, ПРАВОЗАЩИТНИКИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]