Омбудсмены Азербайджана и РФ обсудили вопросы обмена опытом в правозащитной деятельности

Уполномоченные по правам человека в Азербайджане и РФ Сабина Алиева и Татьяна Москалькова провели разговор в формате видео-конференц-связи.
«Татьяна Москалькова и Сабина Алиева обсудили широкий круг вопросов в сфере правозащиты, а также перспективы сотрудничества. Особое внимание участники беседы уделили вопросам защиты прав человека в условиях пандемии коронавируса», - отмечается в информации омбудсмена РФ.
Российский омбудсмен поделилась опытом федерального и региональных уполномоченных в реализации мер, направленных на противодействие вирусу.
«Мы открыли «горячие линии», а также интернет-приемные, которые круглосуточно принимают обращения граждан и дают им необходимые консультации», сказала Москалькова.
Он также рассказала о характере обращений, поступающих в этот период. «Поступающие жалобы на нехватку масок, лекарственных средств, нарушения режима труда (принудительного выхода на работу), доступ к адвокатам и лекарственное обеспечение в тюрьмах немедленно рассматриваются и решаются нами в тесном взаимодействиями с органами государственной власти», — отметила российский омбудсмен.
Омбудсмены России и Азербайджана подчеркнули важность международного взаимодействия в борьбе с коронавирусом.
«В завершение разговора Татьяна Москалькова пригласила Сабину Алиеву принять участие в Международной конференции омбудсменов по обмену опытом правозащитной деятельности», - подчеркивается в информации.
А.Азизов
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