Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8595 RUR   0.0229 GBR   2.1189 TRY   0.2543

Цена на нефть

09.04   $/bbl WTI 22.76 -2.33 Brent 31.48 -1.36

Погода в Баку

  ночь день

Социум 10.04.2020 15:49

Омбудсмены Азербайджана и РФ обсудили вопросы обмена опытом в правозащитной деятельности

Уполномоченные по правам человека в Азербайджане и РФ Сабина Алиева и Татьяна Москалькова провели разговор в формате видео-конференц-связи.

«Татьяна Москалькова и Сабина Алиева обсудили широкий круг вопросов в сфере правозащиты, а также перспективы сотрудничества. Особое внимание участники беседы уделили вопросам защиты прав человека в условиях пандемии коронавируса», - отмечается в информации омбудсмена РФ.

Российский омбудсмен поделилась опытом федерального и региональных уполномоченных в реализации мер, направленных на противодействие вирусу.

«Мы открыли «горячие линии», а также интернет-приемные, которые круглосуточно принимают обращения граждан и дают им необходимые консультации», сказала Москалькова.

Он также рассказала о характере обращений, поступающих в этот период. «Поступающие жалобы на нехватку масок, лекарственных средств, нарушения режима труда (принудительного выхода на работу), доступ к адвокатам и лекарственное обеспечение в тюрьмах немедленно рассматриваются и решаются нами в тесном взаимодействиями с органами государственной власти», — отметила российский омбудсмен.

Омбудсмены России и Азербайджана подчеркнули важность международного взаимодействия в борьбе с коронавирусом.

«В завершение разговора Татьяна Москалькова пригласила Сабину Алиеву принять участие в Международной конференции омбудсменов по обмену опытом правозащитной деятельности», - подчеркивается в информации.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ОМБУДСМЕНЫ, КОНТАКТЫ


Похожие новости


Законопроект, уточняющий деятельность уполномоченного по правам человека в регионах, внесен в Госдуму Путин: закон должен повысить статус региональных омбудсменов

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]