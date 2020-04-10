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ТЭК 10.04.2020 15:58

НПЗ «STAR» , контролируемый SOCAR, может снизить мощности производства из-за COVID-19

Турецкий НПЗ «STAR», контролируемый компанией SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР), может снизить мощности производства на 10-15% при сокращении спроса на дизельное топливо до 40% из-за коронавируса COVID-19, заявил глава SOCAR Turkiye Enerji (турецкая "дочка") Заур Гахраманов.

«Завод в 2019 году вышел на полную мощность. Однако, COVID-19 оказывает негативное влияние на наши проекты. Спрос на авиационное топливо сильно сократился из-за прекращения авиасообщений. В марте мы переключились с производства авиатоплива на выпуск дизеля. Но и на дизель за последний месяц спрос упал на 15%. В случае продолжения социальной изоляции этот спад будет продолжаться. По нашим расчетам, при снижении спроса на 40% нам придется снизить мощности производства на заводе на 10-15%», - сказал Гахраманов в интервью турецкому агентству «Анадолу».

«Мы надеемся, что этого не произойдет, но готовы к различным сценариям», добавил он.

Гахраманов отметил, что производимое на заводе в дополнительном объеме дизельное топливо направляется в качестве сырья на нефтехимический комплекс Petkim для выпуска нефтехимической продукции.

«В настоящее время в нефтехимической сфере наше производство идет хорошо. Однако, если смотреть в целом на наши производственные процессы, то если текущая ситуация (из-за коронавируса – ИФ) продлится еще 2-3 месяца, это вынудит нас предпринять определенные шаги. Мы переживаем снижение спроса на некоторую нефтехимическую продукцию. Вместе с тем, в последнее время возрос спрос на нефтехимическое сырье для производителей медицинских средств, который мы полностью покрываем и будем покрывать и впредь», - сказал Гахраманов.

Он также отметил, что порядка 50% нефтехимической продукции компания направляла в европейские страны, главным образом, в Германию, Италию, Испанию, наиболее пострадавших от коронавируса. «По этой причине мы сменили маршруты экспорта и обратились к восточным рынкам. Надеемся, что после COVID-19 сможем вернуться на прежние рынки, но для этого нам придется искать новые возможности. После COVID-19 с экономической и политической точек зрения это будет уже совсем новый мир. Через 3-4 месяца экономический кризис станет намного глубже», - подчеркнул он.

НПЗ STAR введен в эксплуатацию 19 октября 2018 года и рассчитан на переработку таких сортов нефти как Azeri Light, Kerkuk и Urals. Завод рассчитан на ежегодное производство 1,6 млн тонн нафты, 1,6 млн тонн реактивного топлива, 4,8 млн тонн дизельного топлива с очень низким содержанием серы, 700 тыс. тонн нефтяного кокса, 420 тыс. тонн смешанного ксилола, 480 тыс. тонн риформата и 160 тыс. тонн серы.

Деятельность НПЗ обеспечит сырьем нефтехимический комплекс Petkim и создаст условия для выхода SOCAR на средиземноморский рынок со своим дизтопливом и авиакеросином, а также сырьем для химической промышленности.

SOCAR в строительство НПЗ "STAR" инвестировала $6,3 млрд.

SOCAR ожидает ежегодный доход от деятельности НПЗ "STAR" в размере $500 млн.

В настоящее время SOCAR Turkiye Enerji является владельцем контрольного пакета акций (51%) нефтехимического комплекса Турции Petkim Petrokimya Holding. Компания в Турции также построила нефтеперерабатывающий завод Star, контейнерный терминал, электростанцию, и занимается также поставками газа на внутренний рынок. Суммарные инвестиции в Petkim с 2008 года составили $1 млрд.

Н.Аббасова

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Тэги: ТУРЦИЯ, НПЗ, МОЩНОСТИ


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