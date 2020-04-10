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СНГ 10.04.2020 19:13

ЕАЭС упростит процедуру экспорта скоропортящейся продукции из Казахстана

Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) упростят процедуру экспорта скоропортящейся продукции из Казахстана на территорию государств-членов союза, введя сертификат о происхождении серийной продукции, сообщила пресс-служба премьер-министра республики.

"Данная мера позволит минимизировать временные и материальные издержки на получение документов, подтверждающих происхождение казахстанских товаров. Сертификат о происхождении "серийной" продукции может выдаваться единожды в отношении однородной, серийно выпускаемой продукции сроком на 6 месяцев", - поясняется в информации.

Уточняется, что стороны пришли к такому соглашению по итогам заседания Евразийского межправсовета (ЕМПС) в пятницу, которое проходило в режиме видеоконференции.

В заседании приняли участие премьер-министры Казахстана - Аскар Мамин, РФ - Михаил Мишустин, Белоруссии- Сергей Румас, Молдавии - Ион Кику, Киргизии - Мухаммедкалый Абылгазиев, Армении - Никол Пашинян и председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаил Мясникович.

"Текущий экономический кризис является не только вызовом для наших экономик, но и возможностью. Совместная работа в рамках ЕАЭС позволит не только смягчить последствия кризиса, но и создать условия для формирования фундаментальных факторов долгосрочного роста и развития конкурентоспособности создаваемой в рамках ЕАЭС стоимости", - сказал Мамин, чьи слова приводит пресс-служба.

Так, казахстанский премьер отметил необходимость усиления самодостаточности ЕАЭС через полное продовольственное самообеспечение и импортозамещение продукции агропромышленного комплекса и товаров первой необходимости.

Мамин также отметил важность регионализации производственных процессов, разработки совместных подходов по привлечению производственных активов, смещаемых из Юго-Восточной Азии, Китая и других регионов, формирования связей с новыми рынками сбыта, активного создания благоприятных условий для развития цифровых технологий и искусственного интеллекта.

"(...) Мы стали свидетелями беспрецедентного, и, в значительной мере, перманентного, единовременного увеличения потенциала спроса на цифровые товары и услуги. Новое пространство должно быть заполнено совместным цифровым продуктом, созданным на территории ЕАЭС", - отметил премьер.

Согласно информации, по итогам заседания ЕМПС был принят ряд решений, поручений и распоряжений, в том числе о мерах ЕАЭС по обеспечению экономической стабильности в условиях пандемии COVID-19.

Уточняется, что документ предусматривает усиление взаимодействия уполномоченных органов в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, создание "зеленого коридора" для импорта социально-значимых товаров путем временного обнуления ставок ввозных таможенных пошлин и упрощения таможенных процедур.

Кроме того, предусматривается введение единых временных ограничений на экспорт критически важных товаров в третьи страны, стимулирование цифровизации торговли и безналичных платежей, совместные мероприятия по созданию противовирусных препаратов и вакцин, налаживанию их массового производства и другие меры.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ЕАЭС, ЭКСПОРТ, УПРОЩЕНИЕ


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