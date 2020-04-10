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СНГ 10.04.2020 19:45

Таджикистан продлит визы иностранцам, застрявшим в стране после закрытия границ из-за угрозы COVID-19

Срок действия виз и регистрации граждан иностранных государств, находящихся в Таджикистане, будет продлены до стабилизации эпидемиологической ситуации по коронавирусу, сообщает в пятницу таджикское внешнеполитическое ведомство.

"Иностранные граждане и лица без гражданства могут для продления визы обращаться в Главное консульское управление МИД и Представительство МИД Таджикистана в Согдийской области, а для продления регистрации в Паспортно-регистрационную службу МВД Таджикистана", - говорится в сообщении.

Все обращения будут рассмотрены в соответствии с установленным порядком законодательства страны, отмечается в документе.

Ранее в пятницу МИД Таджикистана объявил, что "в целях реализации чрезвычайных мер по недопущению проникновения и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19", республика ввела временные ограничения на въезд и выезд иностранных граждан и лиц без гражданства через пункты пропуска на государственной границе.

По сведениям Министерства здравоохранения и социальной защиты населения Таджикистана по состоянию на 9 апреля в республике не зарегистрировано случаев заражения коронавирсусной инфекцией. С 1 февраля по 8 апреля на карантин по профилактике от коронавируса в стране были помещены 7257 граждан, прибывших из-за рубежа. Из этого числа 5243 выписаны, в настоящее время в лечебных учреждениях страны на карантине остаются 2014 человек.

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Тэги: ТАДЖИКИСТАН, МИД, ИНОСТРАНЦЫ, ВИЗЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]