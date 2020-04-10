Глава Евросовета объявил о созыве видеоконференции европейских лидеров 23 апреля

Председатель Европейского совета Шарль Мишель сообщил о проведении 23 апреля видеосовещания глав государств и правительств стран ЕС по послекризисному восстановлению экономики.

"Я созову видеоконференцию членов Европейского 23 апреля", - написал Мишель в пятницу в твиттере.

"Вместе с фон дер Ляйен мы работаем над "дорожной картой" и планом действий, чтобы обеспечить благополучие европейцев и вернуть ЕС к экономическому росту на основе зеленой и цифровой стратегий", - сообщил глава Евросовета.

Накануне вечером Мишель приветствовал итог видеосовещания Еврогруппы, согласовавшей антикризисные меры восстановления экономики после пандемии COVID-19.

"Еврогруппа согласовала солидный пакет инструментов для реагирования на кризис COVID-19 в духе солидарности", - заявил председатель Европейского совета. Он подчеркнул, что меры в полтриллиона евро призваны поддержать работников, малые и средние предприятия и бизнес в целом.

Министры финансов Европейского союза договорились в четверг о пакете мер на 540 млрд евро для борьбы с экономическими последствиями глобальной пандемии COVID-19, сообщил председатель Еврогруппы Мариу Сентену в ходе пресс-конференции, передававшейся по видеосвязи.