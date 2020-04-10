Православные храмы в Белоруссии не станут закрывать на Пасху для прихожан

Доступ прихожан в православные храмы Белоруссии не будет ограничиваться во время празднования Пасхи, говорится в обращении Синода Белорусской православной церкви (БПЦ) в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

"Православная Церковь продолжает нести в белорусском обществе свою спасительную миссию. Храмы Божии не будут закрываться, особенно в пасхальные дни", - сказано в сообщении.

Вместе с тем, освящение верб и пасхальных снедей в дни общецерковных праздников Вербного воскресенья и Пасхи Христовой Синод БПЦ рекомендует совершать исключительно на прихрамовых территориях под открытым небом.

"Мирянам, которые ради заботы о здоровье ближних переходят на режим самоизоляции и в связи с этим приостанавливают свое участие в общественных богослужениях на время эпидемии, такое поведение не вменяется во грех", - сообщили представители Синода.

Представители БПЦ напомнили, что организованы онлайн-трансляции богослужений, позволяющие принять участие в общецерковной молитве дистанционно.