Казахстан готов внести свой вклад в разработку вакцины от COVID-19 - президент

Казахстан готов внести свой вклад в разработку вакцины от коронавируса COVID-19 и поделиться опытом в создании теста на выявление смертельно опасной инфекции, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев.

"Сегодня все развитые страны занимаются поисками вакцины. Я думаю, что и мы можем внести свой вклад в ее разработку. Недавно казахстанский научно-исследовательский институт подготовил диагностический тест по выявлению коронавируса. Мы готовы поделиться нашим опытом", - заявил Токаев на внеочередном заседании Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ, "Тюркский совет"). Слова президента Казахстана приводятся в сообщении его пресс-службы.

Кроме того, глава государства призвал в программе "Тюркское видение - 2040" отразить ситуацию в сфере здравоохранения.

"В настоящее время секретариат Совета разрабатывает программу "Тюркское видение - 2040". Как вы все знаете, с инициативой о ее принятии выступил первый президент Республики Казахстан - елбасы, почетный председатель "Тюркского совета" Нурсултан Абишевич Назарбаев на седьмом саммите организации", - напомнил президент.

"В ходе подготовки данного стратегического документа мы должны обратить особое внимание на медицину", - сказал президент Казахстана.

"Тюркский совет" создан в 2009 году. Членами ССТГ в настоящее время являются Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Узбекистан и Турция, наблюдателем - Венгрия. Туркменистан рассматривается в качестве возможного члена организации.