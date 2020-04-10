В Азербайджане будут построены 10 модульных больниц для лечения от коронавируса – президент Алиев

В Азербайджане на сегодняшний день проведено около 60 тыс. тестов на выявление коронавируса COVID-19, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Количество проведенных для выявления коронавируса тестов на каждый миллион населения страны составило свыше 5,2 тыс. По количеству проведенных тестов мы занимаем в мире 30-е строчки, а по числу тестов на каждый миллион населения – 40-е", - сказал Алиев на внеочередном саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ, Тюркский совет), который состоялся в пятницу в формате видеоконференции.

Глава государства отметил, что на сегодняшний день в Азербайджане тесты на выявление коронавируса проводятся в 18 лабораториях, 5 из которых - новые.

По его словам, в Азербайджане в рамках борьбы против распространения пандемии в кратчайшие сроки будут построены 10 больниц модульного типа. «За короткий срок будут сданы в эксплуатацию 10 больниц модульного типа с современным медицинским оборудованием, из которых 6 будут построены за счет государственных средств, 4 - частных предпринимателей. В каждой такой больнице предусмотрено 200 коек», - отметил Алиев.

Президент подчеркнул, что Всемирная организация здравоохранения высоко оценивает действия Азербайджана по предотвращению распространения пандемии.

Алиев добавил, что за короткий срок была осуществлена эвакуация свыше 15 тыс. азербайджанских граждан из многих стран, после чего они были размещены на карантин.

В Азербайджане с 24 марта действует специальный карантинный режим.

По данным на 9 апреля в Азербайджане было выявлено 926 случаев заражения коронавирусом. В настоящее время лечение в больницах продолжают 816 человек. Состояние 27 из них тяжелое, 35 - средне тяжелое, у остальных – стабильное. Еще 101 человек выздоровел, 9 – скончалось.

"Тюркский совет" создан в 2009 году. Членами ССТГ в настоящее время являются Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Узбекистан и Турция, наблюдателем - Венгрия.

А.Мамедов, Х.Насирзаде