США возьмут на себя 250 тыс. б/с обязательств Мексики по сокращения нефтедобычи в рамках сделки ОПЕК+

Мексика согласовала с ОПЕК+ и США сокращение нефтедобычи, передает агентство Bloomberg слова президента страны Андреса Мануэля Лопеса Обрадора (Andrеs Manuel Lоpez Obrador).

В ночь с четверга на пятницу страны ОПЕК+ согласовали сделку по сокращению нефтедобычи при условии, что к ней присоединится Мексика, которую не удалось уговорить во время 11-часового заседания альянса.

Агентство Dow Jones приводит слова Обрадора, что Мексика будет снижать добычу нефти на 100 тыс. б/с, в то время как страны ОПЕК+ хотели, чтобы страна снижала добычу на 400 тыс. б/с, а затем на 350 тыс. б/с.

Президент Мексики отметил, что сделка по снижению нефтедобычи последовала после звонка с президентом США Дональдом Трампом.

По его словам, США возьмут на себя дополнительные 250 тыс. б/с сокращений.