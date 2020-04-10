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ТЭК 10.04.2020 16:39

США возьмут на себя 250 тыс. б/с обязательств Мексики по сокращения нефтедобычи в рамках сделки ОПЕК+

Мексика согласовала с ОПЕК+ и США сокращение нефтедобычи, передает агентство Bloomberg слова президента страны Андреса Мануэля Лопеса Обрадора (Andrеs Manuel Lоpez Obrador).

В ночь с четверга на пятницу страны ОПЕК+ согласовали сделку по сокращению нефтедобычи при условии, что к ней присоединится Мексика, которую не удалось уговорить во время 11-часового заседания альянса.

Агентство Dow Jones приводит слова Обрадора, что Мексика будет снижать добычу нефти на 100 тыс. б/с, в то время как страны ОПЕК+ хотели, чтобы страна снижала добычу на 400 тыс. б/с, а затем на 350 тыс. б/с.

Президент Мексики отметил, что сделка по снижению нефтедобычи последовала после звонка с президентом США Дональдом Трампом.

По его словам, США возьмут на себя дополнительные 250 тыс. б/с сокращений.

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Тэги: МЕКСИКА, ОПЕК, СДЕЛКА, СОГЛАСОВАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]