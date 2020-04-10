США на сто дней приостанавливают организацию морских круизов

Лайнеры американских круизных компаний с пятницы в рамках сдерживания распространения коронавируса не смогут выходить в плавания как минимум до середины июля в соответствии с постановлением Центра по контролю и предотвращению заболеваний США.
Центр постановил, что решение будет действительно в последующие сто дней, если только министерство здравоохранения США не отменит режим чрезвычайной ситуации в связи с COVID-19 или если сам Центр не внесет изменения в принятый документ.
Постановление Центра также касается и передвижения всех круизных лайнеров в территориальных водах США, которое также приостанавливается на этот же срок.
Ранее команды нескольких круизных лайнеров, на борту которых были выявлены случаи заражения коронавирусом, испытывали сложности со швартовкой в портах разных стран. Среди них были и лайнеры американских круизных компаний.
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