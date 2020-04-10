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Транспорт и связь 10.04.2020 16:46

США на сто дней приостанавливают организацию морских круизов

Лайнеры американских круизных компаний с пятницы в рамках сдерживания распространения коронавируса не смогут выходить в плавания как минимум до середины июля в соответствии с постановлением Центра по контролю и предотвращению заболеваний США.

Центр постановил, что решение будет действительно в последующие сто дней, если только министерство здравоохранения США не отменит режим чрезвычайной ситуации в связи с COVID-19 или если сам Центр не внесет изменения в принятый документ.

Постановление Центра также касается и передвижения всех круизных лайнеров в территориальных водах США, которое также приостанавливается на этот же срок.

Ранее команды нескольких круизных лайнеров, на борту которых были выявлены случаи заражения коронавирусом, испытывали сложности со швартовкой в портах разных стран. Среди них были и лайнеры американских круизных компаний.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, ЛАЙНЕРЫ, КРУИЗЫ, ПРИОСТАНОВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]