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СНГ 10.04.2020 21:02

Встреча лидеров стран ЕАЭС в формате видеоконференции состоится 14 апреля - Мясникович

Встреча лидеров государств-членов ЕАЭС в формате видеоконференции запланирована на 14 апреля, сообщил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаил Мясникович журналистам в пятницу по итогам заседании Евразийского межправсовета.

"Планируется 14 апреля рабочая встреча, тоже в режиме видеоконференции, глав государств, для того, чтобы обменяться (мнениями - ИФ) и по текущему моменту, и договориться, наметить какие-то шаги - в том числе в сфере занятости, в сфере малого и среднего бизнеса", - сказал Мясникович.

Глава коллегии ЕЭК не исключил, что Высший Евразийский экономический совет также может пройти в заочном формате.

"Впереди у нас Высший Евразийский экономический совет, планируется, что он состоится 19 мая. Даст бог, у нас спадет эпидемия. Но если не представится возможность сделать это в очном режиме, то, думаю, главы государств согласятся провести соответствующую видеоконференцию, где также рассмотрят вопросы, которые являются крайне актуальными", - отметил Мясникович.

Ранее премьер-министр Белоруссии Сергей Румас сообщил, что лидеры стран ЕАЭС на встрече должны обсудить совместные меры реагирования на сложившуюся ситуацию, связанную с распространением коронавирусной инфекции, и работу по восстановлению экономического роста в посткризисный период.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ЕАЭС, ПРЕЗИДЕНТЫ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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