Минздрав Армении выступает за продление режима ЧП по коронавирусу

Министерство здравоохранения Армении предлагает правительству продлить режим чрезвычайного положения по коронавирусу, сказал глава ведомства Арсен Торосян на пресс-конференции в пятницу.
"Наше предложение - продлить режим ЧП, что позволит обеспечить продолжение предпринимаемых мер по борьбе с коронавирусом. Решение будет принято правительством, после чего об этом будет объявлено", - сказал министр.
По его словам, число зараженных коронавирусом должно быть управляемым, чтобы система здравоохранения смогла справиться. "В противном случае будет катастрофическая ситуация, и мы не сможем заниматься всеми пациентами", - сказал Торосян.
"В борьбе с коронавирусом в Армении задействовано 1700 медработников, до сих пор проведено 6500 тестов. Наша цель - проводить ежедневно 1000 тестов", - отметил министр.
Ранее в пятницу Торосян сообщил, что число скончавшихся после заражения коронавирусом COVID-19 в Армении увеличилось до 12 человек, общее число заражений составляет достигло 937.
"Распространение коронавируса вышло из-под контроля. Если раньше 50 новых случаев регистрировали из одного очага, то сейчас 16, 20, 30 случаев регистрируются из 10 или 20 очагов", - сказал Торосян на заседании парламентской комиссии по вопросам здравоохранения.
Режим ЧП был введен в Армении 16 марта и должен завершиться 14 апреля.
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