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Социум 10.04.2020 16:46

В Фонде по поддержке борьбы с коронавирусом собрано свыше $65 млн - президент Азербайджана

В Фонде по поддержке борьбы с коронавирусом в настоящее время собрано свыше 110 млн манатов, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«В Фонде по поддержке борьбы с коронавирусом в настоящее время собрано свыше 110 млн или более $65 млн», - сказал Алиев на внеочередном саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ, Тюркский совет), который состоялся в пятницу в формате видеоконференции.

По его словам, власти Азербайджана начали реализацию пакета мер, оцениваемых в 2,5 млрд манатов или приблизительно $1,5 млрд для защиты бизнеса и населения от негативного воздействия пандемии.

Как сообщалось ранее, президент Алиев 19 марта подписал указ, предусматривающий создание в Азербайджане Фонда поддержки по борьбе с коронавирусом.

Для формирования средств Фонда из госбюджета Азербайджана на 2020 год выделено 20 млн манатов.

Целью создания Фонда является обеспечение финансовой поддержки мероприятий, направленных на предотвращение распространения в Азербайджане инфекции коронавируса и на борьбу с ней.

Согласно условиям, фонд будет функционировать до 31 декабря 2020 года, но при необходимости этот срок может быть продлен.

Средства Фонда могут использоваться по следующим направлениям: премирование и оказание финансовой помощи работникам в сфере здравоохранения; улучшение инфраструктуры и укрепление материально-технической базы медицинских учреждений (в том числе приобретение технологического оборудования, приборов, оборудования, транспортных средств, товаров и материалов, а также другого медицинского оборудования); формирование медицинских учреждений специального назначения; организация и осуществление контроля и мониторинга; финансирование научно-исследовательских работ; подготовка специалистов в сфере здравоохранения и на другие мероприятия, направленные на борьбе с коронавирусом.

Кроме того, 21 марта Алиев принял решение направить сумму, эквивалентную своей годовой заработной плате, в Фонд по поддержке борьбы с коронавирусом.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, КОРОНАВИРУС, ФОНД


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