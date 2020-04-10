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ТЭК 10.04.2020 17:19

Кремль приветствует позицию Мексики, теперь новую сделку ОПЕК+ можно считать согласованной - Песков

Кремль приветствует договоренности нефтедобывающих стран об ограничении производства на фоне снизившегося спроса, и после изменения позиции Мексики считает сделку фактически состоявшейся, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Путин очень положительно оценивает согласованный документ. Документ, который стал компромиссом 22 стран, принимавших участие (в переговорах - ИФ), а всего принимало участие 23 страны", - сказал Песков, напомнив, что изначально Мексика не присоединилась к общему соглашению.

Однако впоследствии Мексика согласилась на участие в сделке. "Приветствуем эту позицию, считаем, что сейчас можно говорить о компромиссе всех 23 стран участниц", сказал Песков, отметив, что государства "смогли согласовать модальности сокращения уровня добычи нефти".

"Президент позитивно, положительно оценивает" договоренности, подчеркнул он.

"Убеждены, что вот этот согласованный документ окажет весьма позитивное влияние на международные рынки, которое лишь усилится после того, как присоединится еще и Мексика", - отметил Песков, напомнив, что в пятницу глава Минэнерго Александр Новак "продолжает работать в рамках G20".

Он сообщил, что "в настоящий момент работа с мексиканскими партнерами продолжается".

"Мы надеемся, что удастся согласовать с ними те параметры, которые уже согласованы с остальными 22 странами", - заявил Песков.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ДОБЫЧА, СОГЛАШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]