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ТЭК 10.04.2020 17:20

Песков об условиях новой сделки ОПЕК+: Здесь нет проигравших

Россия никоим образом не проигрывает при заключении новой сделки ОПЕК+, от достижения консенсуса выигрывают все, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами в пятницу Пескову напомнили, что по сравнению с переговорными условиями в марте, когда из-за разногласий России и Саудовской Аравии не удалось продлить предыдущую сделку, теперь РФ должна сократить добычу "чуть ли не в десять раз больших" объемах. В связи с этим пресс-секретаря спросили, не является ли это "вынужденным поражением" Москвы на переговорах.

"Абсолютно нет. Здесь нет проигравших. Здесь есть, безусловно, только выигравшие от этого решения, причем от этого решения выигрывают и страны-производители нефти, и страны-потребители нефти, и мировая экономика в целом, которая в противном случае могла бы погрузиться просто в хаос в случае, если бы эта сделка была сорвана", - сказал Песков.

Что же касается того, что было в марте, продолжил он, то "очевидно, что еще месяц назад никто в этом мире не мог бы спрогнозировать глубину того кризиса, в которые сейчас входит мировая экономика".

"Никто не мог бы спрогнозировать глубину падения спроса на энергоносители, который произошел буквально за считанные сутки. Поэтому здесь ставить такие вопросы абсолютно некорректно и неверно по сути", - подчеркнул он.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]