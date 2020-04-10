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ТЭК 10.04.2020 17:40

Норвегия может сократить добычу нефти в случае заключения новой сделки ОПЕК +

Норвегия рассмотрит возможность одностороннего сокращения своей добычи нефти, если новая сделка ОПЕК+ будет заключена, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на сообщение министерства нефти и энергетики страны.

При этом, министерство не указывает объем сокращения производства, которое может рассмотреть.

Норвегия ранее заявляла, что рассмотрит сокращение добычи, если будет заключено "широкое" международное соглашение о "значительном" ограничении поставок.

"Ситуация на рынке нефти является необычной из-за внезапного и резкого падения спроса", - отмечается в сообщении.

Министр нефти и энергетики Норвегии Тана Бру участвует в виртуальной встрече министров энергетики стран G-20 в пятницу. Также Норвегия принимала участие в качестве наблюдателя в заседании ОПЕК+ 9 апреля.

Консалтинговая компания Rystad Energy оценивала, что Норвегия может сократить добычу на 100-150 тыс. б/с на месторождениях с себестоимостью добычи выше $20 за баррель.

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Тэги: НОРВЕГИЯ, НЕФТЬ, ДОБЫЧА, СОКРАЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]