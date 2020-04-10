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Транспорт и связь 10.04.2020 17:41

США пригрозили лишить China Telecom лицензии на работу в США

Министерство юстиции США и другие ведомства рекомендовали Федеральной комиссии по связи (FCC) отозвать разрешение у американской "дочки" китайской компании China Telecom Corp. на предоставление услуг международной связи на территории Соединенных Штатов.

"Эти рекомендации отражают существенные и неприемлемые риски для национальной безопасности и правопорядка", связанные с доступом China Telecom к американским телекоммуникационным сетям, говорится в сообщении ведомств.

В их числе, помимо Минюста, министерство внутренней безопасности Минобороны, Госдепартамент, министерство торговли и офис торгового представителя США.

Как отмечается в сообщении, китайское правительство "в конечном счете владеет и осуществляет контроль над" China Telecom и ее деятельностью в США. Такая форма собственности дает возможность государственным органам КНР "осуществлять злонамеренную деятельность в киберпространстве, что позволяет вести экономический шпионаж и нарушать работу сетей связи США".

China Telecom является одной из крупнейших телекоммуникационных компаний КНР. Ее дочернее предприятие получило лицензию FCC на предоставление услуг на рынке США в 2007 году, однако, по данным Минюста, компания не выполнила условия "действующего соглашения" с ведомством.

China Telecom отвергла обвинения, сообщив, что "компания всегда проявляла предельную открытость и сотрудничала с регуляторами".

В прошлом году два сенатора США обратились в FCC с просьбой пересмотреть разрешения на работу в Штатах China Telecom и еще одного оператора связи - China Unicom.

В мае прошлого года FCC отклонила заявку China Mobile на право предоставлять телекоммуникационные услуги в США, сославшись на угрозы для национальной безопасности. После этого регулятор, как сообщалось, также начал рассматривать уже выданные лицензии.

Акции China Telecom подорожали на 1,9% по итогам торгов в Гонконге в пятницу. С начала года капитализация компании снизилась на 17,1%, до 215,28 млрд гонконгских долларов ($27,77 млрд).

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Тэги: США, КИТАЙ, ТЕЛЕКОМ, КОМПАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]