Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8595 RUR   0.0229 GBR   2.1189 TRY   0.2543

Цена на нефть

09.04   $/bbl WTI 22.76 -2.33 Brent 31.48 -1.36

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 10.04.2020 17:46

В Японии коронавирусом заразился высокопоставленный сотрудник МИД

Высокопоставленный сотрудник министерства иностранных дел Японии Мидзусима Коити заразился коронавирусом, сообщает телерадиокомпания NHK.

Мидзусима Коити возглавляет бюро консульских дел МИД Японии, которое, в частности, отвечает за обеспечение безопасности граждан Японии за границей. Сам дипломат играл важную роль в борьбе с эпидемией коронавируса, отмечает NHK.

Мидзусима Коити стал работать из дома, когда обнаружил у себя признаки заражения, в министерстве он ни с кем с тех пор не контактировал.

В Японии за последние сутки число заболевших коронавирусом увеличилось на 464 человека. В общей сложности COVID-19 выявили у 6 009 человек. Еще 712 случаев зарегистрировали на борту лайнера Diamond Princess, остановившегося в феврале у берегов Японии из-за вспышки коронавируса на борту.

Умерли в Японии от коронавируса 123 человека.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]