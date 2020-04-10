В Японии коронавирусом заразился высокопоставленный сотрудник МИД

Высокопоставленный сотрудник министерства иностранных дел Японии Мидзусима Коити заразился коронавирусом, сообщает телерадиокомпания NHK.
Мидзусима Коити возглавляет бюро консульских дел МИД Японии, которое, в частности, отвечает за обеспечение безопасности граждан Японии за границей. Сам дипломат играл важную роль в борьбе с эпидемией коронавируса, отмечает NHK.
Мидзусима Коити стал работать из дома, когда обнаружил у себя признаки заражения, в министерстве он ни с кем с тех пор не контактировал.
В Японии за последние сутки число заболевших коронавирусом увеличилось на 464 человека. В общей сложности COVID-19 выявили у 6 009 человек. Еще 712 случаев зарегистрировали на борту лайнера Diamond Princess, остановившегося в феврале у берегов Японии из-за вспышки коронавируса на борту.
Умерли в Японии от коронавируса 123 человека.
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