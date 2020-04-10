Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8595 RUR   0.0229 GBR   2.1189 TRY   0.2543

Цена на нефть

09.04   $/bbl WTI 22.76 -2.33 Brent 31.48 -1.36

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 10.04.2020 17:49

Соглашение ОПЕК+ окажет стабилизирующее влияние на цены на нефть, но их рост зависит от восстановления экономики после пандемии - Набиуллина

Соглашение нефтедобывающих стран окажет стабилизирующее влияние на цены на нефть, но их рост зависит от восстановления экономики после пандемии коронавируса, считает председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

"Мы, действительно, видим, что на рынке нефти сложился избыток запаса нефти в силу двух факторов, мы уже об этом говорили: и резкого снижения спроса в результате замедления мировой экономики, и распространения коронавирусной инфекции, и существенного роста предложения", - сказала она в пятницу на пресс-конференции.

"Любое соглашение, какое бы оно ни было, многое зависит, конечно, от объемов, но окажет стабилизирующий эффект на нефтяные цены. Мы ожидаем, что оно предотвратит дальнейшее падение цен на нефть, но рост цен во многом будет связан с восстановлением мировой экономики и во многом будет зависеть от того, как будут сниматься ограничительные меры в разного рода странах и как будет восстанавливаться спрос, работать спросовый фактор на нефть", - отметила Набиуллина.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, НЕФТЬ, СОГЛАШЕНИЕ, НАБИУЛЛИНА


Похожие новости


Трамп обсуждает с Путиным и королем Саудовской Аравии нефтяную сделку - помощник Трампа Добыча России и Саудовской Аравии в мае-июне планируется на уровне по 8,5 млн б/с Песков: нельзя смешивать вынужденные сокращения добычи нефти из-за конъюнктуры с обязательствами в рамках соглашения Нефтедобыча США скорректируется под влиянием рынка, нужна встреча в рамках G20 - министр энергетики США Песков: Россия настроена на конструктивные переговоры по нефти, не видит им альтернативы СаудАравия отвергла обвинения России в атаках на сланцевую нефть, призывает к сокращениям добычи

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]