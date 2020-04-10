Соглашение ОПЕК+ окажет стабилизирующее влияние на цены на нефть, но их рост зависит от восстановления экономики после пандемии - Набиуллина

Соглашение нефтедобывающих стран окажет стабилизирующее влияние на цены на нефть, но их рост зависит от восстановления экономики после пандемии коронавируса, считает председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
"Мы, действительно, видим, что на рынке нефти сложился избыток запаса нефти в силу двух факторов, мы уже об этом говорили: и резкого снижения спроса в результате замедления мировой экономики, и распространения коронавирусной инфекции, и существенного роста предложения", - сказала она в пятницу на пресс-конференции.
"Любое соглашение, какое бы оно ни было, многое зависит, конечно, от объемов, но окажет стабилизирующий эффект на нефтяные цены. Мы ожидаем, что оно предотвратит дальнейшее падение цен на нефть, но рост цен во многом будет связан с восстановлением мировой экономики и во многом будет зависеть от того, как будут сниматься ограничительные меры в разного рода странах и как будет восстанавливаться спрос, работать спросовый фактор на нефть", - отметила Набиуллина.
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