ОПЕК+ согласовала комплекс мер для стабилизации рынка, роль G20 видится в поддержке этих усилий - Новак

ОПЕК+ согласовала комплекс мер для стабилизации рынка путем снижения добычи нефти, и роль G20 видится в поддержке этих усилий, заявил министр энергетики РФ Александр Новак на встрече министров энергетики Группы.

"Вчера в формате ОПЕК+ был согласован комплекс мер по сокращению добычи, нацеленный на стабилизацию рынка. Роль группы 20 видится в том, чтобы всеобъемлюще поддержать эти усилия. В этом контексте формат кооперации группы 20, на долю которой приходится порядка 80% ВВП, представляется особенно востребованным", - сказал он.

"Необходимо вместе наладить эффективный механизм мониторинга и выработки необходимых мер реагирования. В этой ответственной работе должны принять участие все заинтересованные страны, в первую очередь те, кто примет на себя обязательства, направленные на балансировку рынка, а также профильные международные энергетические организации", - пояснил министр.

"Сегодняшние чрезвычайные обстоятельства распространения пандемии коронавируса отражаются не только на здоровье людей, на и на экономической ситуации в целом, и, похоже, обернутся более масштабными потрясениями, чем финансовый кризис 2008-2099 годов. Это безусловно требует принятия эффективных мер реагирования, и наша задача состоит в том, чтобы защитить интересы наших граждан и выполнить поручения лидеров наших стран, содержащиеся в заявлении Группы, о необходимости коллективных действий для ликвидации вспышки инфекции и ее экономических и социальных последствий", - подчеркнул Новак.

"Мы наблюдаем беспрецедентный вынужденный спад экономической активности, который серьезным образом повлиял на энергетический сектор и на спрос на нефть. Произошедшая разбалансировка рынка привела к резкому падению цен. В результате существенно замедлилась экономическая активность населения с учетом вводимой во всем мире практики самоизоляции, на которой в настоящее время находится почти 4 млрд человек. Эти и многие другие факторы стали серьезным вызовом для глобальной экономики", - сказал российский министр.

"В сегодняшней встрече принимают государства, являющиеся крупнейшими производителями и потребителями энергоресурсов, которых объединила общая проблема. Мы понимаем, что обострение кризиса в энергетической сфере повлечет за собой серьезные последствия в социальном обществе, падение инвестиций в нефтегазовый сектор, ухудшение положения и разорение энергетических компаний приведет к появлению и других проблем, которые сделают невозможным устойчивый экономический рост. В этот сложный момент все государства должны действовать в духе партнерства и солидарности. Необходимо соблюсти баланс интересов производителей и потребителей энергоресурсов, исходя из стратегической задачи обеспечения устойчивого экономического роста на годы вперед", - считает он.

"Президент РФ Владимир Владимирович Путин подтвердил, что Россия готова пройти свою часть пути в сотрудничестве с другими партнерами. Восстановление стабильности энергетического рынка и обеспечение энергетической безопасности являются ключами к решению многоплановых проблем, в том числе, связанных со здравоохранением, благополучием и запасом прочности на всех этапах преодоления кризиса", - напомнил Новак.