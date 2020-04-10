Добыча нефти в США упадет на 2 млн б/с к концу года, возможно, на 3 млн б/с - Минэнерго

Добыча нефти в США может упасть на 2 млн б/с к концу года, передает агентство Bloomberg слова главы Минэнерго США Дэна Бруйетта.

Между тем, он отметил, что по ряду моделей сокращение добычи в США может достичь 3 млн б/с.

По его словам, необходимо остановить снижение цен на нефть для стабилизации рынка.

Бруйетт также добавил, что "разочарования в отношении сделки ОПЕК+ пока не произошло".