Добыча нефти в США упадет на 2 млн б/с к концу года, возможно, на 3 млн б/с - Минэнерго

Добыча нефти в США может упасть на 2 млн б/с к концу года, передает агентство Bloomberg слова главы Минэнерго США Дэна Бруйетта.
Между тем, он отметил, что по ряду моделей сокращение добычи в США может достичь 3 млн б/с.
По его словам, необходимо остановить снижение цен на нефть для стабилизации рынка.
Бруйетт также добавил, что "разочарования в отношении сделки ОПЕК+ пока не произошло".
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