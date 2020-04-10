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ТЭК 10.04.2020 17:51

Добыча нефти в США упадет на 2 млн б/с к концу года, возможно, на 3 млн б/с - Минэнерго

Добыча нефти в США может упасть на 2 млн б/с к концу года, передает агентство Bloomberg слова главы Минэнерго США Дэна Бруйетта.

Между тем, он отметил, что по ряду моделей сокращение добычи в США может достичь 3 млн б/с.

По его словам, необходимо остановить снижение цен на нефть для стабилизации рынка.

Бруйетт также добавил, что "разочарования в отношении сделки ОПЕК+ пока не произошло".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, НЕФТЬ, ДОБЫЧА, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]