Мониторинговый комитет по координации мер для стабильности энергорынка нужно создать в рамках G20 - Новак

Мониторинговый комитет, который предлагается создать в рамках G20, призван обеспечить координацию сотрудничества для повышения стабильности энергорынка, заявил министр энергетики РФ Александр Новак, выступая в ходе внеочередного заседания министров энергетики G20.

Он напомнил, что накануне страны ОПЕК+ согласовали сокращение нефтедобычи для поддержания стабильности рынка, и "роль Группы "Большой двадцатки" видится в том, чтобы всеобъемлюще поддержать эти усилия".

"В этом контексте формат кооперации на уровне Группы 20, на долю которой порядка 80% ВВП, представляется особенно востребованной. Необходимо вместе наладить эффективный механизм мониторинга и выработки необходимых мер реагирования", - сказал министр.

"И в этой ответственной работе должны принять участие все заинтересованные страны, в первую очередь те, кто примет на себя обязательства, направленные на балансировку рынка, а также профильные международные энергетические организации", - считает Новак.

"Сегодня все страны-производители нефти должны объединить усилия, и предлагаемый к созданию в рамках Группы 20 комитет призван обеспечить координацию сотрудничества в целях повышения уровня стабильности и безопасности энергетического рынка в интересах устойчивого развития всех государств", - резюмировал российский министр.

В четверг ночью страны ОПЕК+ согласовали намерение снизить нефтедобычу в мае-июне на 10 млн баррелей в сутки, далее, до конца года корректировка нефтедобычи ОПЕК+ составит 8 млн б/с, и далее, до 30 апреля 2022 года - 6 млн б/с. Отсчет снижения идет от уровня добычи в октябре 2018 года, за исключением России и Саудовской Аравии, база отсчета для которых повышена на 0,4 млн б/с.

Страны ОПЕК+ рассчитывают, что страны-производители из числа G20, главным образом США, присоединятся к сокращениям.