Карантин в Израиле смягчают, начнет работать общественный транспорт

Правительство Израиля объявило о смягчении режима карантина, действующего в стране в связи с коронавирусом, с воскресенья, 12 апреля, сообщают в пятницу израильские СМИ.
В частности, общественный транспорт в стране начнет работать с 5:30 утра, а не с 8:00 утра, как планировалось ранее, чтобы сотрудники организаций и предприятий, не имеющие возможности работать удаленно и вынужденные ездить на работу, могли в срок добираться до рабочего места. До этого общественный транспорт не функционировал, работали только такси и службы доставки на дом.
Кроме того, власти утвердили правила отсрочки выплаты штрафов за нарушение карантина.
Остальные действующие в связи с режимом карантина ограничения пока что остаются в силе. Так, в Израиле можно выходить из дома на короткие прогулки, за покупками в продуктовый магазин и в аптеку.
Также на улице людям предписано соблюдать дистанцию с другими не менее двух метров и носить маски, либо иным образом прикрывать нос и рот. С 12 апреля, после возобновления работы общественного транспорта, ношение масок в общественных местах станет обязательным. Длительные дальние прогулки запрещены, без крайней необходимости нельзя покидать свой город или населенный пункт.
Работодателям, чьи сотрудники продолжают ездить на работу, предписано допускать к рабочим местам не более 15% сотрудников.
Кроме того, источник в правительстве заявил порталу "Едиот ахронот", что после праздника Песаха, который начался в этом году 8 апреля и продлится до 16 апреля, в стране начнут "постепенно освобождать рынок от ограничений".
"Люди будут постепенно возвращаться на рабочие места, соблюдая меры предосторожности. Моллы, кафе и рестораны будут закрыты. Потом начнут работать торговые центры - без продуктовых супермаркетов. Постепенно начнут открываться магазины. Есть возможность того, что парикмахеры и косметологи возобновят работу - при условии использования защитных масок", - заявил он.
По словам этого источника, ограничения на перелеты не будут сняты до сентября.
Несмотря на праздник Песах, граждане соблюдают полный карантин. В первые дни праздника соблюдение ограничений обеспечивала полиция. С пятницы блокпосты сняты.
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