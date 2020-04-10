За сутки в Молдавии зарегистрировано 149 случаев заражения коронавирусом, всего 1438

За последние сутки в Молдавии зарегистрировано 149 новых случая заражения коронавирусом нового типа, общее количество достигло 1438 случаев, сообщила в пятницу вечером министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну.

"За минувшие сутки было проведено 568 тестов на коронавирус. В 149 случаях результаты были положительными", - сказала Думбрэвяну.

По ее словам, больше всего случаев заражения - 57 - за минувшие сутки зарегистрировано в Кишиневе. В Приднестровском регионе зарегистрировано 17 новых случаев, общее количество достигло 86 случаев. Общее количество инфицированных составляет 1438, при этом 29 человек скончалось, 56 - полностью вылечилось.