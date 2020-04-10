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СНГ 10.04.2020 18:11

За сутки в Молдавии зарегистрировано 149 случаев заражения коронавирусом, всего 1438

За последние сутки в Молдавии зарегистрировано 149 новых случая заражения коронавирусом нового типа, общее количество достигло 1438 случаев, сообщила в пятницу вечером министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну.

"За минувшие сутки было проведено 568 тестов на коронавирус. В 149 случаях результаты были положительными", - сказала Думбрэвяну.

По ее словам, больше всего случаев заражения - 57 - за минувшие сутки зарегистрировано в Кишиневе. В Приднестровском регионе зарегистрировано 17 новых случаев, общее количество достигло 86 случаев. Общее количество инфицированных составляет 1438, при этом 29 человек скончалось, 56 - полностью вылечилось.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: МОЛДАВИЯ, КОРОНАВИРУС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]