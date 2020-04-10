Один человек с коронавирусом скончался в Азербайджане за сутки, более 60 заразились

В Азербайджане коронавирус COVID-19 выявлен еще у 65 человек, сообщает пресс-служба Оперативного штаба при правительстве.

"Сегодня в Азербайджане зафиксировано еще 65 зараженных COVID-19. Все они размещены в больницы специального режима. Из них один человек скончался. Им оказался гражданин 1960 года рождения с легочной недостаточностью", - отмечается в сообщении оперативного штаба.

Кроме того, согласно сообщению, за минувшие сутки выздоровели еще 58 человек.

Таким образом, общее число зараженных достигло 991, выздоровевших - 159, скончавшихся - 10. Оперштаб также сообщает, что всего было проведено 61,342 тыс. тестов.

"В настоящее время в больницах специального режима находятся 822 человека. Состояние 26 из них тяжелое, 33 - средне тяжелое, у остальных - стабильное", - подчеркивает штаб.

А. Мамедов