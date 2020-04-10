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Здравоохранение 10.04.2020 18:44

Один человек с коронавирусом скончался в Азербайджане за сутки, более 60 заразились

В Азербайджане коронавирус COVID-19 выявлен еще у 65 человек, сообщает пресс-служба Оперативного штаба при правительстве.

"Сегодня в Азербайджане зафиксировано еще 65 зараженных COVID-19. Все они размещены в больницы специального режима. Из них один человек скончался. Им оказался гражданин 1960 года рождения с легочной недостаточностью", - отмечается в сообщении оперативного штаба.

Кроме того, согласно сообщению, за минувшие сутки выздоровели еще 58 человек.

Таким образом, общее число зараженных достигло 991, выздоровевших - 159, скончавшихся - 10. Оперштаб также сообщает, что всего было проведено 61,342 тыс. тестов.

"В настоящее время в больницах специального режима находятся 822 человека. Состояние 26 из них тяжелое, 33 - средне тяжелое, у остальных - стабильное", - подчеркивает штаб.

А. Мамедов

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Тэги: КОРОНАВИРУС, ЗАРАЖЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]