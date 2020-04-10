Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8595 RUR   0.0229 GBR   2.1189 TRY   0.2543

Цена на нефть

09.04   $/bbl WTI 22.76 -2.33 Brent 31.48 -1.36

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 10.04.2020 19:54

Путин и Трамп обсудили сделку в рамках ОПЕК+, коронавирус и сотрудничество в космосе - Кремль

По инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом, сообщила в пятницу пресс-служба Кремля.

"Проведен обмен мнениями о ситуации на глобальном нефтяном рынке, включая прорабатываемую в рамках "ОПЕК плюс" договоренность относительно сокращения объемов добычи в целях стабилизации мировых цен на нефть. Трамп проинформировал о своих контактах с лидерами ряда нефтедобывающих стран. Условлено продолжить российско-американские консультации по данной тематике", - говорится в сообщении пресс-службы.

"Обсуждены также вопросы, касающиеся пандемии коронавируса. Путин и Трамп дали оценку предпринимаемых в России и США мер по противодействию распространению инфекции", - отметили в пресс-службе.

В ходе разговора, как сообщили в Кремле, также были "затронуты некоторые актуальные аспекты двусторонних отношений, включая сотрудничество в космосе".

Минувшей ночью президент США Дональд Трамп сообщил, что провёл "хороший разговор" с президентом России Владимиром Путиным и саудовским королем Салманом бен Абдель Азизом Аль Саудом вокруг нефтяной сделки.

"Я только что поговорил с президентом России Владимиром Путиным и королем Саудовской Аравии Салманом бен Абдель Азизом Аль Саудом", - заявил он на брифинге в Белом доме. "Это был очень хороший разговор, посмотрим, что будет дальше", - отметил он. Трамп добавил, что нефти "сейчас так много, что не хватает места для ее хранения".

В свою очередь президент РФ Владимир Путин заявил в пятницу, что Россия и США сотрудничают не только в космосе, но и в решении актуальных международных проблем, таких как ситуация на рынках и борьба с коронавирусом; контакты с американским лидером Дональдом Трампом по этому поводу продолжатся.

"Мы рады, что наши специалисты успешно работают по программе МКС с коллегами из США - одной из ведущих космических держав. Это - наглядный пример эффективного партнерства наших стран в интересах всего человечества. Так же, как мы сейчас пытаемся взаимодействовать в решении актуальных проблем, имею в виду борьбу с пандемией, ситуацию на мировых рынках", -сказал он во время сеанса связи с новым и завершающим свою работу экипажами МКС.

"Вчера только с президентом США обсуждали эти проблемы, еще предстоят у нас разговоры на эту тему", - продолжил Путин.

По его словам, "сотрудничество развивается, слава богу, не только в космосе, но и в других областях".

В свою очередь пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил журналистам в пятницу, что президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп не обсуждали в недавнем телефонном разговоре тему санкций. На вопрос журналистов, обсуждали ли Путин и Трамп во время недавнего разговора тему санкций, в частности, в отношении газопровода "Северный поток-2" и "дочек" компании "Роснефть" в Венесуэле, Песков сказал: "Нет. Не упоминали".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, США, ЛИДЕРЫ, РАЗГОВОР


Похожие новости


Путин: у нас еще предстоят контакты с Трампом по актуальным международным проблемам Трамп заявляет, что провёл хороший разговор с Путиным и саудовским королем Трамп обсуждает с Путиным и королем Саудовской Аравии нефтяную сделку - помощник Трампа Отмена санкций против РФ не обсуждалась - глава Минэнерго США Нефтедобыча США скорректируется под влиянием рынка, нужна встреча в рамках G20 - министр энергетики США Трамп заявил, что РФ и Саудовская Аравия уладят конфликт вокруг нефти, "иначе их экономика будет разрушена"

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]