Внедрение ОМС в Баку и на Апшероне отложено на апрель 2021г

Кабинет министров Азербайджана принял решение отложить внедрение системы на западе и юге страны, а также в Баку и на Абшеронском полуострове.

Согласно решению, внедрение ОМС в западных и южных регионах страны, первоначально запланированное на третий квартал 2020 года, перенесено на январь 2021 года.

Внедрение ОМС в Баку и на Абшеронском полуострове отложено на апрель 2021 года.

Как сообщалось ранее, внедрение ОМС должно было проходить в 2020 году в 4 этапа. Каждый этап должен был реализовываться в соответствующем квартале. На первом этапе ОМС уже был полностью внедрен в 20 северных районах Азербайджана.

А. Мамедов