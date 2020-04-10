В Грузии из-за COVID-19 еще один район закрыт на строгий карантин

В Грузии из-за угрозы быстрого распространения коронавируса на строгий карантин закрыт Лентехский муниципалитет (край Рача-Лечхуми и Нижняя Сванетия).

Как заявил на брифинге в пятницу советник и пресс-спикер главы правительства Грузии Ираклий Чиковани, это решение связано с зафиксированными четырьмя фактами внутреннего распространения COVID-19 в этом районе.

Ранее в Грузии на строгий карантин были закрыты Марнеульский и Болнисский муниципалитеты края Квемо-Картли.

По словам Чиковани, с сегодняшнего дня помимо уже существующих в масштабах всей страны ограничений, связанных с режимом чрезвычайного положения, в Лентехском районе запрещен въезд и выезд.

Он отметил, что жители муниципалитета будут иметь возможность покидать свои дома только в необходимых случаях, включая с целью покупки продуктов питания или лекарств.

Чиковани при этом заявил, что у сельских жителей будет возможность при соблюдении рекомендаций заниматься весенними сельскохозяйственными работами.

Он также сообщил, что в закрытом районе смогут работать только находящиеся внутри представители местных районных СМИ, а остальные смогут получать необходимую информацию от Общественного вещателя Грузии.

В Грузии на сегодняшний день официально подтверждено 234 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Из этого числа три человека скончались и 54 выздоровели.

В Лентехском районе находятся 55 населенных пунктов, включая один поселок городского типа.