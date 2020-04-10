Пропускной режим для передвижения по Москве вводится со следующей недели - Собянин

На следующей неделе в связи с осложнением эпидемиологической ситуации по коронавирусу постепенно будет вводиться система пропусков для передвижения по Москве, заявил мэр Сергей Собянин в телеобращении к москвичам.
"На следующей неделе будем постепенно вводить пропускной режим. На первом этапе введем его для поездок на работу. На втором этапе - для поездок в других целях. И на третьем этапе - если понадобится - передвижение внутри района. О сроках введения каждого из этапов скажем дополнительно", - сказал он.
Он уточнил, что пропускная система будет носить заявительный характер, но городские власти оставляют за собой право проверить достоверность сообщаемых сведений.
"Пропускной режим передвижения по городу - это неизбежные дополнительные ограничения и неудобства. Но когда речь идет о здоровье и жизни огромного количества людей, выбора нет. Особенно, когда мы видим, что, к сожалению, не все соблюдают установленные ограничения", - сказал мэр Москвы.
По его словам, в ближайшие дни и недели москвичей "ожидают тяжелые испытания".
"Мы должны запастись терпением и мужеством, и максимально ответственно относиться к соблюдению установленных правил и ограничений. Только так мы сможем справиться с этой напастью, и сохранить жизни близких нам людей. Как только угроза заражения отступит, Москва сразу же начнет возращение к нормальному ритму жизни", - добавил Собянин.
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