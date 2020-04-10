Более 30 тыс. итальянцев уже выздоровели от коронавируса

В Италии за сутки выздоровели 1 985 человек, заболевших коронавирусом, в общей сложности число вылечившихся пациентов достигло 30 455, сообщают в пятницу итальянские СМИ со ссылкой на департамент гражданской обороны Италии.
Умерли 18 849 человек, за последние сутки - 579 человек.
В настоящее время в Италии коронавирусом болеют 98 273 человека.
Власти отмечают снижение нагрузки на больницы.
"Данные подтверждают, что продолжает снижаться нагрузка на больницы, что началось неделю назад", - заявил глава департамента гражданской обороны Анджело Боррелли.
Стационарное лечение проходят 28 242 человека. В палатах интенсивной терапии находятся 3 497 человек.
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