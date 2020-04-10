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Дальнее зарубежье 10.04.2020 23:55

Более 30 тыс. итальянцев уже выздоровели от коронавируса

В Италии за сутки выздоровели 1 985 человек, заболевших коронавирусом, в общей сложности число вылечившихся пациентов достигло 30 455, сообщают в пятницу итальянские СМИ со ссылкой на департамент гражданской обороны Италии.

Умерли 18 849 человек, за последние сутки - 579 человек.

В настоящее время в Италии коронавирусом болеют 98 273 человека.

Власти отмечают снижение нагрузки на больницы.

"Данные подтверждают, что продолжает снижаться нагрузка на больницы, что началось неделю назад", - заявил глава департамента гражданской обороны Анджело Боррелли.

Стационарное лечение проходят 28 242 человека. В палатах интенсивной терапии находятся 3 497 человек.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИТАЛИЯ, КОРОНАВИРУС, ВЫЗДОРОВЕВШИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]