Более 30 тыс. итальянцев уже выздоровели от коронавируса

В Италии за сутки выздоровели 1 985 человек, заболевших коронавирусом, в общей сложности число вылечившихся пациентов достигло 30 455, сообщают в пятницу итальянские СМИ со ссылкой на департамент гражданской обороны Италии.

Умерли 18 849 человек, за последние сутки - 579 человек.

В настоящее время в Италии коронавирусом болеют 98 273 человека.

Власти отмечают снижение нагрузки на больницы.

"Данные подтверждают, что продолжает снижаться нагрузка на больницы, что началось неделю назад", - заявил глава департамента гражданской обороны Анджело Боррелли.

Стационарное лечение проходят 28 242 человека. В палатах интенсивной терапии находятся 3 497 человек.