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Здравоохранение 11.04.2020 00:15

Число умерших от коронавируса в мире превысило 100 тыс. человек

С начала эпидемии коронавируса в мире от этого заболевания скончались 100 450 человек, сообщает в пятницу сайт Worldometers, собирающий статистику по COVID-19.

Больше всего смертей пациентов с коронавирусом зафиксировано в Италии - 18,8 тыс. человек. На втором месте США с 17,99 тыс. умершими. На третьем - Испания, где умерли 15,97 тыс. человек.

Число зарегистрированных случаев коронавируса в мире равняется 1 млн 666 тыс. 908. Выздоровели уже 369 980 человек.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИР, КОРОНАВИРУС, СМЕРТИ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]