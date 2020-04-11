Число умерших от коронавируса в мире превысило 100 тыс. человек

С начала эпидемии коронавируса в мире от этого заболевания скончались 100 450 человек, сообщает в пятницу сайт Worldometers, собирающий статистику по COVID-19.
Больше всего смертей пациентов с коронавирусом зафиксировано в Италии - 18,8 тыс. человек. На втором месте США с 17,99 тыс. умершими. На третьем - Испания, где умерли 15,97 тыс. человек.
Число зарегистрированных случаев коронавируса в мире равняется 1 млн 666 тыс. 908. Выздоровели уже 369 980 человек.
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