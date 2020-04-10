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Внешняя политика 10.04.2020 22:11

Главы МИД Азербайджана и России обсудили борьбу с коронавирусом

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров провел телефонный разговор со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в пресс-службе внешнеполитического ведомства страны.

"Мамедъяров и Лавров обсудили текущую ситуацию и меры, принятые обоими государствами для борьбы с распространением коронавируса", - подчеркнули в МИД Азербайджана.

Министры также согласились провести более широкое обсуждение вопросов повестки дня двустороннего сотрудничества на следующей неделе.

А. Мамедов

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, МИД, КОРОНАВИРУС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]