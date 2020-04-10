Главы МИД Азербайджана и России обсудили борьбу с коронавирусом

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров провел телефонный разговор со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в пресс-службе внешнеполитического ведомства страны.

"Мамедъяров и Лавров обсудили текущую ситуацию и меры, принятые обоими государствами для борьбы с распространением коронавируса", - подчеркнули в МИД Азербайджана.

Министры также согласились провести более широкое обсуждение вопросов повестки дня двустороннего сотрудничества на следующей неделе.

А. Мамедов